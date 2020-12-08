1012 доз вакцины «Спутник V» будут распределены между 11 больницами республики

В столице Чувашии прививки будут делать в пяти медучреждениях, среди которых Больница скорой медицинской помощи, Городская клиническая больница №1, Городской клинический центр, Первая Чебоксарская городская больница и Центральная городская больница. В городе-спутнике вакцина «Спутник V» поступит в Новочебоксарскую городскую больницу.

Что касается муниципалитетов, то там вакцинация пройдет в Центральной районной больнице Алатырского района, Шумерлинском межтерриториальном медицинском центре, Ядринской центральной районной больнице и Канашском межтерриториальном медицинском центре.

На прививку нужно приходить с паспортом, полисом ОМС и документом, подтверждающим факт работы в соответствующей отрасли или организации.

Как сообщил журналистам и.о. первого заместителя министра здравоохранения Чувашии Алексей Кизилов, сначала планируется привить медицинских работников, учителей и социальных работников, так как они контактируют с большим количеством людей.

В прошлом месяце, как сообщают в Минздраве Чувашии, 42 медицинских работника в семи медорганизациях г. Чебоксары и г. Новочебоксарск уже прошли вакцинацию от COVID-19. В основном медработники перенесли вакцинацию без температуры и каких-либо осложнений. И только два доктора отметили повышение температуры, которая прошла в течение двух дней, без приема жаропонижающих и других лекарственных препаратов. При этом медики вели привычный образ жизни.

«Как показал опыт вакцинации от гриппа, чтобы создать иммунную прослойку, надо привить от 40 до 52% из групп риска. Если вакцинировать по случайной выборке, тех, кто обратился, то потребуется привить 62% от всех жителей республики. Это большая разница. Вакцинируя группы риска, мы малыми усилиями можем создать очень хороший иммунитет у населения республики», — пояснил главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава Чувашии Сергей Ефимов.

Источник: чувашинформ.рф.