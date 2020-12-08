Решение об объединении Шумерли и Шумерлинского района будут принимать местные жители

Это еще раз подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев, отвечая на вопрос журналистов об административном объединении города и района. Напомним, эта тема обсудили на заседании Высшего экономического совета. Тогда объединить Шумерлю и Шумерлинский район предложили руководители этих муниципалитетов.

«Это, прежде всего, должно быть инициативой людей, которые проживают в городе Шумерле и в Шумерлинском районе. Инициатива была озвучена руководителями этих муниципальных образований. Очевидно, они к этому мнению пришли, исходя из тех перспектив, которые открываются. Поэтому если руководители этих муниципальных образований, пообщавшись с населением, смогут сформировать общее мнение и примут соответствующее решение, конечно, мы это решение поддержим. Но самое главное – поддержать это решение должны жители этих муниципальных образований», — пояснил свою позицию Олег Николаев.

Источник: чувашинформ.рф.