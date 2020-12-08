По заслугам и награды

Сегодня в администрации Нижнекумашкинского сельского поселения состоялось вручение медалей «100-летие образования Чувашской автономной области». Как известно, эта медаль является формой поощрения за весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики, духовно-нравственное и патриотическое воспитание её населения и иные заслуги перед республикой.

В этот раз памятными медалями были награждены предприниматель — председатель ТОС «Чистая улица» деревни Верхняя Кумашка Николай Михайлович Адер, водитель Сергей Вениаминович Никитин, ветеран труда, общественный эколог Юрий Егорович Пудов. Такая же награда вскоре будет доставлена и краеведу Галине Сергеевне Васильевой (Лосевой).

Подробнее о награждаемых и об их вкладе в развитие района читайте в следующем номере газеты.