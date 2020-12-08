Почти 464 миллиона сэкономленных рублей в Чувашии направят на развитие

Об этом в интервью газете «Советская Чувашия» заявил Олег Николаев. Отвечая на вопрос о бюджете, руководитель региона отметил, что, несмотря на пандемию, республиканский бюджет на следующий год остается бюджетом развития. А дополнительные средства удалось найти за счет оптимизации системы госуправления.

«Все задачи сбалансированы, просчитаны, и мы очень долго и трепетно прорабатывали с коллегами из разных министерств каждую цифру. И те оптимизационные процессы, которые мы запустили в этом году по реорганизации органов управления, тоже дают колоссальный эффект. Если мы заглянем в бюджет Чувашской Республики, то увидим колоссальную экономию по статье общегосударственные расходы — почти 464 миллиона рублей. Эти деньги мы тут же направляем на развитие», — пояснил Олег Николаев.

Напомним, что мы уже писали о централизации части функций для повышения эффективности работы органов власти. Также были реорганизованы несколько министерств и ведомств.

Источник: чувашинформ.рф.