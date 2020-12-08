На борьбу с пандемией COVID-19 в Чувашии мобилизовались более 2 тысяч медиков

«Безусловно, пандемия коронавируса – настоящий вызов для наших медицинских работников. Здравоохранению республики прошлось очень быстро мобилизоваться. Были привлечены более 2 тысяч медицинских работников, задействован весь автотранспорт скорой медицинской помощи, развернуты 129 бригад «03» специально для оказания помощи пациентам с COVID. Нагрузка, чтобы вы понимали всю сложность ситуации, составляла до 1100 вызов в сутки», — рассказал министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

Для оказания медицинской помощи пациентам были также привлечены ординаторы, студенты медицинских вузов и колледжей, волонтеры. К слову, в правительстве Чувашии решили поддержать студентов-медиков, проходящих практику в больницах региона, специальными социальными выплатами.

В общей сложности на стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам Чувашской Республики выделили более 2 млрд рублей. Поддержка идет и на федеральном, и на республиканском уровне.

Напомним, в минувшую субботу Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ, в соответствии с которым в ноябре – декабре 2020 года работники медицинских организаций, участвующие в оказании медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией, получат доплату к федеральным социальным выплатам.

Источник: чувашинформ.рф.