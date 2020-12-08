Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно по номеру «горячей линии» 122

Об этом сообщил 8 декабря на брифинге для журналистов и.о. первого заместителя министра здравоохранения Чувашии Алексей Кизилов. Также он разъяснил сам алгоритм записи на вакцинацию от COVID-19.

«Начиная с 2021 года все, кто желает, могут записаться на вакцинацию через единую горячую линию по новой коронавирусной инфекции по номеру 122. Для этого необходимо указать свои данные, включая адрес проживания или адрес, по которому пациент прикреплен к поликлинике, а также контактный телефон», — сказал Алексей Кизилов.

Кроме того, он рассказал, что вакцинация проходит в два этапа. Второй этап проводится через 21 день после первой прививки. Интервал между разными вакцинами должен составлять не менее месяца.

«Однако, иммунная защита организма формируется не сразу, поэтому необходимо соблюдать все меры защиты – избегать места скопления людей, носить маски, перчатки и заботиться о личной гигиене. Первые три дня не мочить место укола, не переутомляться, не ходить в баню и, конечно, не принимать спиртное», — добавил и.о. первого заместителя министра здравоохранения Чувашии.

При этом, тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией, делать прививку в этом эпидсезоне не надо.

Напомним, что прививка от COVID-19 проводится на добровольной основе и бесплатно. Перед вакцинацией необходима обязательная консультация и осмотр врача. Только после того, как врач измерит температуру тела, частоту дыхания и пульса, уровень артериального давления, а также проведет опрос на наличие жалоб, терапевт может выдать разрешение на вакцинацию.

Ранее мы сообщали, что в ближайшее время в республику поступят свыше тысячи доз вакцины для самых уязвимых групп населения, а массовая вакцинация начнётся в следующем году.

Источник: чувашинформ.рф.