До конца года решится многолетняя проблема с возвратом муниципальных электросетей

Об этом стало известно сегодня во время рабочей встречи министра промышленности и энергетики Чувашии Евгения Герасимова с представителями МУП «Чебоксарские городские электросети», ООО «Коммунальные технологии», администрацией Чебоксар и республиканской службы по тарифам.

Решался вопрос многолетней давности, связанный с возвратом объектов электросетевого хозяйства в распоряжение администрации города Чебоксары. По инвестиционному договору электрические сети эксплуатировала компания «Коммунальные технологии». В течение нескольких лет администрация столицы республики пыталась по суду расторгнуть этот инвестдоговор, чтобы вернуть себе право владения и распоряжения этими объектами. Так как, по мнению городской администрации, «Коммунальные технологии» не в полной мере выполняли свои обязательства.

Срок инвестиционного договора истекает, поэтому передачу имущества нужно осуществить в этом году. Важно напомнить, что несвоевременное решение этой проблемы могло повлечь за собой повышение цен на тарифы электроэнергии, а также сказаться на качестве электроснабжения столицы Чувашии, что ни в коем случае нельзя допустить,

«Мы обсудили реализацию поручения Главы Чувашской Республики Олега Николаева, направленного на обеспечение бесперебойного энергоснабжения для потребителей, получающих электроэнергию через сети, управляемые «Коммунальными технологиями». Также обсудили вопросы, по которым требуется включение Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики», – пояснил позицию Минпроэнерго Чувашии Евгений Герасимов.

Отметим, что это уже не первое совещание по передаче электросетей, эта тема – на контроле руководителя профильного министерства. До конца текущего года вопрос должен окончательно решиться.

Источник: чувашинформ.рф