Глава Чувашии и АО «Почта Банк» подписали соглашение о сотрудничестве

Подписание документа состоялось в рамках рабочей встречи с Президентом – Председателем Правления АО «Почта Банк» Дмитрием Руденко, которая состоялась в ходе очередной московской командировки руководителя региона.

Стороны обсудили запуск нового проекта кредитования быстровозводимых домов, индивидуальной недвижимости, вопросы повышения доступности финансовых услуг для людей.

Напомним, в Чувашии проводится планомерная работа по повышению доступности жилья. Так, решением правительства республики ставка по сельской ипотеке для отдельных категорий населения снижена до 0,1% годовых.

Источник: чувашинформ.рф.