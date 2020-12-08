08 Дек

В Чувашию может прибыть «Поезд Победы», посвященный строителям Сурского рубежа

Возможность участия уникального передвижного музея в мероприятиях Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, объявленного в  2021 году в Чувашии, обсудили в ходе рабочей встречи Глава республики Олег Николаев и генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

Напомним, «Поезд Победы» — первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. В пространстве историко-художественной экспозиции с при помощи мультимедийного оборудования воссоздаются сцены из военного времени.

Также на двусторонней встрече Главы Чувашии и руководителя ОАО «РЖД» обсудили перспективы развития сотрудничества предприятий региона с ОАО «Российские железные дороги», расширения ассортимента высокотехнологичной продукции, выпускаемой для нужд компании.

Источник: чувашинформ.рф.

Автор записи: anna

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