В прямом эфире «Вместе РФ» Олег Николаев рассказал, как в Чувашии прошел 2020 год

В интервью телеканалу Совета Федерации «Вместе РФ» Глава Чувашии Олег Николаев затронул самые актуальные события региона в подходящем к концу 2020 году.

Руководитель республики рассказал, как Чувашия справилась с пандемией коронавируса, а также что сделано для решения экономических и социальных задач в такое не простое время.

Подробнее он остановился на подготовке к вакцинации от ковид. В продолжение темы поделился опытом, как власти республики в течение 1-2 дней решили вопрос с наличием лекарств в аптеках.

Что касается экономики, Глава Чувашии отметил дополнительные меры поддержки предпринимателям в части изменения налоговой системы, а также адресную социальную помощь жителям республики.

Кроме того, Олег Николаев обозначил основные направления работы правительства региона на 2021 год.

«Мы намерены реализовать ряд мер, направленных на решение острых проблем, которые имеются сегодня и в экономике, и в социальной жизни. Но при этом через их решение заложить фундамент для дальнейшего развития», — сказал в заключении Глава Чувашии.

Напомним, ранее на этом же телеканале вышла передача о точках роста Чувашии.

Источник: чувашинформ.рф.