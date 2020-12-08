Анализы на коронавирус делают в 11 лабораториях Чувашии

С начала пандемии в регионе развернуто 11 лабораторий только для диагностики COVID-19, на помощь пришли даже федеральные и частные и лаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Чувашии.

При чем в течении года объемы исследований на коронавирус увеличивались. Минздрав Чувашии закупил оборудование для ПЦР-лаборатории, необходимое в диагностике ковид. Так, мощность лаборатории Республиканского кожно-венерологического диспансера в Чебоксарах с лета возросла в 2 раза.

Планируется закупить еще 11 единиц лабораторного оборудования в Канашский межтерриториальный медицинский центр. Кроме того, из бюджета Чувашской Республики в ноябре этого года выделено 2,8 млн рублей на приобретение дополнительного оборудования, что увеличит мощность проводимых исследований до 1000 за смену.

«В борьбе с новой коронавирусной инфекцией имеют большое значение все звенья оказания медицинской помощи. Наша задача – определить​ максимальное количество больных на ранних стадиях. Чем раньше выявим болезнь, тем легче она пройдет. Понимая это, правительство Российской Федерации выделило денежные средства на новое оборудование для расширения мощностей лабораторий республики», — сообщил Глава Чувашии Олег Николаев во время посещения кожвендиспансера.

Источник: чувашинформ.рф.