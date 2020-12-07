Чувашия получит свыше 20 млн рублей на реабилитационное оборудование для инвалидов

Об этом сообщила министр труда и социальной защиты республики Алена Елизарова 7 декабря на еженедельном совещании в Доме Правительства.

«В текущем году наш регион прошел конкурсный отбор среди субъектов Российской Федерации, по итогам которого в 2023 году республика получит из федерального бюджета 22 млн рублей на приобретение реабилитационного оборудования для пополнения реабилитационного фонда наших организаций», — сказала министр труда региона.

Что касается этого года, то в Реабилитационном центре для детей в Чебоксарах установлен второй в России уникальный детский комплекс «Локомат». Как рассказала Алена Елизарова, он позволяет восстанавливать и прививать навыки ходьбы у детей и подростков. Его стоимость составила 44 млн рулей.

«За год могут получить у нас эту процедуру в рамках программы реабилитации порядка 150 детей-инвалидов», — добавила министр.

Источник: чувашинформ.рф.