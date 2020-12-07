Глава Чувашии Олег Николаев объявил 31 декабря выходным

Об этом он сообщил сегодня на своей странице в Инстаграм. Глава республики отметил, что при принятии решения учитывал мнение жителей региона.

«Я провел соответствующий опрос в социальных сетях, только за сутки откликнулись более 40 тысяч человек и более 90% высказались за то, чтобы 31 декабря было выходным днем. Затем этот вопрос мы обсудили в Правительстве Чувашской Республики и приняли решение сделать его в Чувашской Республике выходным днем. Соответствующее решение будет принято сегодня», — заявил Олег Николаев.

Напомним, ранее мы писали о том, что Глава Чувашии рекомендовал не планировать проведение новогодних корпоративов, а отмечать праздник в кругу семьи.

Источник: чувашинформ.рф.