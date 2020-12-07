В ГКБ №1 рассказали, как будет проходить вакцинация от новой коронавирусной инфекции

В ближайшие дни в Чувашию поступит 1012 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Сначала планируется привить врачей и учителей, затем пациентов из групп риска с хроническими заболеваниями. В Городской клинической больнице №1 все задействованные медицинские работники на сегодняшний день обучены и готовы к проведению вакцинации, сообщают в Минздраве Чувашии.

Прививки будут выполняться в прививочном кабинете № 104 на первом этаже поликлиники № 1.

«Прививка от COVID-19 будет проводиться гражданам на добровольной основе и бесплатно. Перед прививкой необходима консультация и осмотр врача. Только предварительно осмотрев, врач-терапевт может выдать разрешение на вакцинацию», — комментирует главный врач Городской клинической больницы №1 Антонина Иванова.

Специалисты отмечают, что вакцина от COVID-19 предназначена исключительно для лиц 18-60 лет. Не допускается делать прививку во время острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также при обострении хронических. В таких случаях вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии.

При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта вакцинацию проводят после нормализации температуры.

Кроме того, запрещено применение вакцины во время беременности, грудного вскармливания и детям до 18 лет.

«Перед прививкой пациента должен осмотреть врач. После того, как врач измерит температуру тела, частоту дыхания и пульса, уровень артериального давления, а также проведет опрос на наличие жалоб, он выдает разрешение на вакцинацию. Вакцинация проходит в два этапа. Второй этап проводится через 3 недели после первой прививки», — рассказывает врач-участковый терапевт Дометиана Клешнина.

В прошлом месяце врач-хирург, заместитель главного врача по лечебной части Сергей Шурбаков ГКБ №1 прошел вакцинацию от COVID-19.

«И после первой, и после второй прививки я чувствовал себя хорошо. Перенес вакцинацию без температуры и каких-либо осложнений. Вел привычный образ жизни. Я сделал прививку, чтобы обезопасить себя и свою семью, так как это самый эффективный метод профилактики», — отметил Сергей Шурбаков.

Начиная с 2021 года все, кто желает, может записаться к своему врачу-участковому терапевту либо врачу общей практики и сделать прививку от COVID-19.

Напомним, перед массовой вакцинацией Глава Чувашии Олег Николаев поручил провести разъяснительную работу среди населения, как записаться на прием, где будет проходить вакцинация, на что обращать внимание до и после прививки.

Источник: чувашинформ.рф.