Более 2 млрд рублей выделят в Чувашии на стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам

«Общий объем расходов бюджета на антикризисные меры и на мероприятия, направленные на предотвращение распространение коронавируса, сегодня по факту выделенных средств составил 7,3 млрд рублей, из которых 5,6 млрд рублей – средства федерального бюджета. При этом более 2 млрд рублей – это стимулирующие выплаты медицинским работникам и работникам организаций соцобслуживания», – сообщил 7 декабря на еженедельном совещании в Доме Правительства первый вице-премьер республиканского правительства – министр финансов Чувашской Республики Михаил Ноздряков.

Напомним, в минувшую субботу Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ, в соответствии с которым в ноябре – декабре 2020 года работники медицинских организаций, участвующие в оказании медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией, получат доплату к федеральным социальным выплатам.

Кроме того, за практику в больницах Чувашии специальную социальную выплату в размере от 7 до 10 тысяч рублей получат и студенты-медики.

Как отметил Михаил Ноздряков, дополнительно на эти цели выделяется 520 млн рублей, в том числе 279 млн рублей – из федерального бюджета.

Источник: чувашинформ.рф.