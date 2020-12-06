Паника «второй волны» Как справиться со страхами и перестать бездумно покупать лекарства?

Как и предсказывали медицинские специалисты, осенью началась «вторая волна» распространения новой коронавирусной инфекции. Главный специалист по медицинской психологии Минздрава Чувашии Оксана Рындина объясняет, что «вторая волна» пандемии сопровождается теми же эмоциями, что и «первая» – страх, растерянность, повышенное беспокойство и тревог

Ожидание худшего усиливает катастрофическое восприятие, что является катализатором панического настроения. У человека возникает потребность контролировать то, что не поддается контролю. Весной, в «первую волну» люди закупались продуктами питания, а сейчас – лекарственными препаратами, которые им могут никогда не пригодиться. Такое поведение типично при панике: потратить деньги на то, что дает чувство безопасности – еду и лекарства«Если пациенты, получающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, болеющие в легкой степени, стремятся попасть в стационар, то люди без признаков заражения буквально скупают лекарственные средства, в том числе антибиотики, даже без назначения врача. Это яркие проявления иррационального поведения», — подчеркивает медицинский психолог.

Что делать в такой ситуации? Доверять врачам, которые накопили достаточно опыта в борьбе с коронавирусной инфекцией (в 80 % случаев коронавирус протекает как обычная простуда). Соблюдайте информационную гигиену, не надо безоговорочно доверять окружающим меньше вовлекайтесь в разговоры и дискуссию о коронавирусе, нагнетающие панику. Не пытайтесь контролировать то, на что не можете повлиять. Продумайте план действия в различных ситуациях, это поможет вернуть контроль над происходящим. Уделяйте больше внимание вещам, которые вас радуют, – хобби, общение с друзьями (лучше в онлайн-режиме), чтение книг, просмотр комедий.

Если с паникой сложно справиться самостоятельно, то обращайтесь на горячую линию экстренной психологической помощи 8 (800) 100-49-94, круглосуточно, анонимно, бесплатно.

Помните, что применение лекарств без назначения врача может серьезно навредить вашему здоровью. Соблюдайте правила профилактики заражения: мойте руки, носите маски, берегите себя и свои нервы!

Источник: РПБ.

Компетентно

Врач-пульмонолог Республиканской клинической больницы Петр Павлов:

«При лечении коронавирусной инфекции COVID-19, как и при выборе терапии других инфекционных заболеваний, нельзя назначать и принимать антибиотики бездумно. Речь идёт о вирусной инфекции, при которой антибиотики, воздействующие на бактерии, абсолютно неэффективны. Помимо отсутствия результата при вирусной инфекции, антибиотики имеют побочные эффекты и могут изменять «продуктивность» основных препаратов при COVID-19.

С точки зрения пациента, мы говорим о необходимости соблюдения предписаний и о том, что ни в коем случае нельзя самим принимать пачками антибиотики «на всякий случай». Такое поведение может осложнить и замедлить процесс лечения».