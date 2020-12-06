Можно ли вылечиться от алкоголизма?

Болезни бывают разные: острые и хронические, излечимые и неизлечимые. Например, человек заболел острой вирусной инфекцией. Соблюдение определенных рекомендаций и своевременная лечебная терапия помогут быстро вылечить грипп. Или, например, человек заболел сахарным диабетом. Ему приходится всю жизнь соблюдать диету и контролировать уровень сахара в крови. Но если придерживаться правильного питания, быть физически активным и следить за изменением своего состояния, болезнь можно успешно контролировать и можно жить полноценной жизнью.

Алкоголизм относится ко второй категории. При сахарном диабете происходит поломка в эндокринной системе, при алкоголизме — в ферментной. И та и другая поломка, к сожалению, не восстанавливается. Вылечить алкоголизм невозможно, но его можно остановить только одним способом – полной и абсолютной трезвостью. Если алкоголик перестает принимать алкоголь, его болезнь не проявляется и не прогрессирует. Вроде всё просто. Однако, зависимый от алкоголя человек не признает себя больным и всегда утверждает, что пьет, как все нормальные люди. Он не хочет перестать пить, несмотря на то, что употребление алкоголя приносит в его жизнь много проблем и потерь.

Многие решают бросить пить только тогда, когда появляются серьезные неприятности: распад семьи, увольнение с работы, серьезные проблемы со здоровьем.

Но, оказывается, что не только бросить пить — самое трудное. Самое трудное может начаться потом. Когда алкоголик перестает пить, он не знает, как себя вести в тех или иных ситуациях. Без повода и по любому поводу привыкший употреблять спиртное, он не знает, как себя вести на праздниках, где многие позволяют себя выпить и веселиться. Он не понимает, как можно петь и танцевать, общаться с другими на трезвую голову. Или — случилось горе, а ему нельзя снять стресс алкоголем. Такая ситуация зависимого от алкоголя человека начинает сильно тяготить.

Такой трудный кризисный период после принятого решения расстаться с алкоголем может длиться от 3-6 до 12 месяцев. Этот период характеризуется тем, что он проходит волнообразно с периодами обострения, нарушением настроения и сильным желанием употреблять алкоголь. Обычно настроение может меняться от раздражения, злости до апатии и депрессии. И человек может срываться.

Необходимо отметить, что это болезненная реакция на отказ от употребления алкоголя, и со временем она проходит. Но для этого человеку необходима поддержка родственников и специалистов, чтобы научиться и грустить, и радоваться без спиртного, т.е. научиться жить без алкоголя.

Необходимо отметить, что исправить всё в один миг невозможно. Необходима длительная работа над своей личностью и социальным статусом. Ни в коем случае нельзя ставить цель научиться выпивать «по чуть-чуть». Только полный отказ от алкоголя – другого выхода нет! Даже после многолетнего соблюдения абсолютной трезвости одна рюмка водки приведет к обострению болезни, то есть, к запоям. Поэтому человеку очень важно не оставаться наедине со своими вопросами и проблемами. После лечения необходимо продолжать общаться с психологами, при возможности посещать группы взаимопомощи, где помогают выздоравливающим алкоголикам справиться со всеми возникающими на пути к трезвости сложностями, где есть возможность пообщаться с людьми, у которых такая же проблема. Отношения в семье после лечения также необходимо выстраивать заново и для этого родственникам тоже надо научиться слышать и слушать друг друга.

Такую помощь и родственники, и выздоравливающие от алкоголизма люди могут получить в реабилитационном отделении Республиканского наркологического диспансера.

Е. Егорова, врач по медпрофилактике

Республиканского центра общественного здоровья.