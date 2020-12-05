Роспотребнадзор рассказал, как пройдут новогодние утренники в школах и детсадах Чувашии

Новогодние утренники для детей в этом году будут. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская в пятницу на региональном оперштабе по коронавирусу.Она отметила, что ситуация с заболеваемостью среди детей по ковиду и ОРВИ на территории республики относительно благополучна. Однако необходимо соблюдать все меры предосторожности.«Проведение праздничных мероприятий с детьми в соответствии с санитарными правилами допускается в своих группах и классах. Новогодние утренники разрешаются только без участия родителей и без привлечения лиц из иных организаций, с соблюдением всех мер предосторожности, предусмотренных санитарно-эпидемиологическими правилами, в том числе термометрии при входе и дезинфекции. Если мероприятие проводится в общем зале, то после каждой группы нужно проводить заключительную дезинфекцию и, конечно, необходимо наблюдение за здоровьем детей», — объяснила Надежда Луговская.Напомним, что на этом же оперативном штабе было принято решение о возобновление с 7 декабря очного обучения всех школьников.
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