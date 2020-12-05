Ребенок уходит из дома. Почему?

Печальная статистика констатирует, что в последнее время наблюдается тревожная тенденция: практически не снижается количество самовольных уходов несовершеннолетних из дома, организаций для детей-сирот, образовательных учреждени

Изучение причин самовольных уходов подростков из дома показывает, что основными являются: семейное неблагополучие, неустроенный быт, слабый контроль со стороны родителей за времяпрепровождением детей. Подростки уходят из разных семей – и неблагополучных и вполне обычных, и даже обеспеченных. Если в первом случае понятно, почему подростки бегут из дома, где зачастую их бьют, морально унижают, да и просто не кормят собственные родители-алкоголики, где дети с рождения предоставлены сами себе и привыкли вести бесконтрольный образ жизни, то в благополучных семьях ситуация другая. Очень часто родители в таких семьях заявляют, что они вынуждены много работать, чтобы обеспечить своему чаду достаток и комфорт, на духовное же воспитание ребенка времени часто не остается совсем. Наши дети быстро привыкают, к тому, что мать или отец, вкусно накормив ребенка, купив ему новые джинсы, не будут интересоваться, что он посмотрит по телевизору, на какие интернет-сайты зайдет, с кем пойдет гулять, да и просто — о чем он думает и мечтает.

Что же касается причин самовольных уходов детей из государственных учреждений, то, как правило, это желание несовершеннолетних проживать с родственниками, иметь больше свободного времени, не соблюдать режим данного учреждения.

За самовольные уходы из дома (бродяжничество) к несовершеннолетним, совершающим самовольные уходы, и к их родителям (законным представителям) принимаются различные меры профилактического характера. Основные из них: проведение профилактических бесед, в т.ч. с психологом, привлечение к административной ответственности родителей (ст. 5.35 КоАП РФ), а также организация занятости или временного трудоустройства несовершеннолетних, организации их досуга.

Уважаемые родители, если вы столкнулись с ситуацией, когда ваш ребенок бежит из дома или у вас с ним пропало взаимопонимание, не спешите винить в этом друзей подростка, школу, улицу. Загляните в себя! Все всегда начинается с семьи! Не пытайтесь просто навязывать детям свою волю, свой контроль. Детей нужно понять и принять. Чаще смотрите в глаза своим детям, найдите общее занятие, стремитесь проводить с ребенком больше времени, интересуйтесь им, старайтесь жить его жизнью, не отмахивайтесь от подростка, когда он приходит к вам со своими проблемами.

Для оказания помощи детям, имеющим попытки самовольного ухода из дома и склонность к суицидальному поведению, необходимо привлекать школьных психологов, классных руководителей, социальных педагогов и проводить семейную терапию. Этой же цели служит единый номер Общероссийского телефона доверия 8-800-2000-122 (звонок анонимный и бесплатный с любого телефона). Квалифицированные сотрудники данной службы помогут вам и вашим детям разобраться в проблемах и предотвратить реализацию часто не обдуманных поступков.

Если на улице вы столкнулись с чужим беспризорным ребенком, не проходите мимо, не отворачивайтесь, делая вид, что не замечаете его, попытайтесь заговорить с ним. Обратите внимание на его внешний вид, состояние здоровья, попробуйте выяснить, где он живет, кто его родители, почему он оказался на улице, где и с кем в настоящее время обитает, на что существует. Сообщите о нем в дежурную часть МО МВД России «Шумерлинский» (по телефону 8(83536) 2-25-50) или в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Шумерли (по телефону 8(83536) 2-24-70 или электронной почте: gshum-admkdn1@cap.ru).

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