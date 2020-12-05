Продавцы вправе отказать в обслуживании клиентам без масок

Верховный суд РФ поставил точку в споре, кто прав — покупатель, ссылающийся на закон о праве потребителей, или продавец, требующий покупателя надеть маску, согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Согласно позиции ВС РФ, предприятия торговли вправе отказать в обслуживании покупателю, не использующему средства индивидуальной защиты, если обязательное использование гражданами таких средств установлено властями региона, в котором располагается магазин.

Ранее в суд с иском обратились представители Смоленского центра права и социологии. Они попытались оспорить методические рекомендации Минпромторга, касающиеся случаев введения в регионах режима обязательного ношения защитных масок и перчаток. В частности, была поставлена под сомнение правомерность пункта о том, что при обнаружении на территории торгового объекта посетителя, не использующего средства индивидуальной защиты, организациям торговли рекомендуется информировать его о необходимости соблюдения обязательных требований и об ответственности за нарушение такого режима. А в случае несогласия посетителя с просьбой торговая организация вправе отказать «безмасочному» покупателю в обслуживании, отмечается в документе.

Верховный суд РФ разъяснил, что закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения возлагает на граждан обязанность выполнять подобные предписания. «В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в ряде регионов нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов РФ при посещении объектов торговли были установлены требования обязательного использования средств индивидуальной защиты, в том числе масок и перчаток, — говорится в решении ВС. — Из системного толкования приведенных правовых норм следует, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, вправе отказать в обслуживании на кассе посетителю, не использующему таких средств».

Отмечается, что методические рекомендации направлены исключительно на защиту здоровья и жизни граждан, а также на обеспечение благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки. Основания же для признания их недействующими в оспариваемой части, согласно решению ВС, отсутствуют. Иск смоленских правозащитников в связи с этим был отклонен.

Источник: RG.ru.

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Шарф маску не заменит

Согласно требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, вступившим в силу с 28 октября, граждане обязаны в общественных местах носить именно гигиенические маски для защиты органов дыхания, ни о каких шарфах и прочих предметах гардероба речь не идёт. Человека с шарфом, платком или банданой на лице вместо обычной маски могут не пустить в общественный транспорт или не обслужить на кассе в магазине, и возмущаться будет бессмысленно. К тому же через стерильную одноразовую или чистую многоразовую маску точно безопаснее дышать, чем через обычный шарф. А вот за спущенную на подбородок гигиеническую маску проверяющие лица оштрафовать не могут, лишь сделать замечание и попросить надеть маску правильно – чтобы она прикрыла рот и нос.