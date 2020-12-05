Дистант на единой платформе

В Доме правительства обсудили внедрение единой платформы для дистанционного обучения в Чувашии. На данный момент учителя республики проводят онлайн-уроки через различные мессенджеры, социальные сети и программы для видеоконференций. Единая платформа упорядочит и облегчит образовательный процесс как для учеников, так и для педагогов.

В качестве единой платформы может выступить решение, которым активно пользуются в школах Москвы и Московской области. Протестировать данное программное обеспечение предложили директорам пяти школ Чувашии. На совещании они поделились опытом, отметили плюсы и минусы. В частности, упомянули большую вместительность базы данных и отсутствие ограничений по времени в режиме видеосвязи. Из минусов отметили сложную систему аутентификации.

В министерстве образования и молодёжной политики республики пришли к решению создать рабочую группу по внедрению дистанционного обучения. Чтобы определиться с платформой, которая будет распространена в школах республики, необходимо получить экспертную оценку не только от IT-специалистов, но и от непосредственных пользователей: учителей и детей.

Источник: cap.ru.