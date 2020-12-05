В Шумерле состоялся проектный семинар по благоустройству общественной территории

5 декабря Центр детского творчества вместил более сотни горожан, пожелавших принять участие в семинаре по благоустройству общественной территории. Почти три часа вниманием аудитории владел Этнер Егоров, руководитель Агентства территориального развития и Центра компетенций по развитию городской среды Чувашии. Именно он и его команда помогают городам республики участвовать и, главное, выигрывать в федеральном конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

В отличие от прошлых лет, участие во всероссийском конкурсе подразумевает проведение строго регламентированных процедур. Первым этапом было электронное анкетирование, которое во второй половине ноября прошли 224 шумерлинца. Этнер Егоров познакомил с его итогами: что горожане видят в своем городе хорошего и плохого, что бы хотели благоустроить и создать. Главным претендентом на благоустройство, как показал анализ анкет, является парк культуры и отдыха.

Вторым этапом как раз и стал проектный семинар. Его цель была предельно проста – понять, чего же ждут шумерлинцы, каким видят свой парк? Ответам на эти вопросы была посвящена групповая работа: все участники семинара были разделены на группы, рассажены за 12 столов и снабжены планом парка, листами ватмана, стикерами и маркерами. С помощью этих нехитрых приспособлений группы обозначали проблемы общественной территории, показывали возможности использования тех или иных зон. В общем, мечтали о таком месте, где бы сами и дети-внуки могли с комфортом и пользой проводить время. Итогом этой работы стали 12 проектов, каждый их которых был презентован собравшимся. В большинстве своем в проектах осталось привычное горожанам зонирование и от пруда никто не отказался своих мечтах. Вело- и беговые дорожки, новые ограждение и аттракционы, столы-беседки для тихого отдыха, прыгалки-лазилки для детей и подростков, мостик через пруд и, конечно, же восстановленная «Дружба». Информационные стенды и панно, «Река памяти» и мини-зоосад… Что только не представляли себе взрослые, превратившись на эти три часа в шумных мечтателей!

Но в каждом представленном проекте есть некая база, которую затем эксперты возьмут в работу для выработки единой концепции развития парка. Затем последует подготовка проектной документации, на что в местном бюджете выделили средства в размере 1 млн рублей, и защита проекта в Минстрое Чувашии. После этого о потребностях маленькой Шумерли узнают на федеральном уровне. Узнают и поддержат грантом, как произошло осенью с Мариинским Посадом. Этнер Егоров уверен в этом и своей уверенностью заразил всех, кто не пожалел субботнего дня и принял участие в семинаре.

Н. Игнатьева.





















