Уроки химии будут проходить интереснее

Одно из направлений национального проекта «Образование» — федеральный проект «Успех каждого ребенка» и республиканский проект «Наука в школу», который инициирован Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики совместно с ведущими вузами Чувашской Республики. Проект связан с закупкой современного лабораторного оборудования в учебные кабинеты.

Министерство образования и молодежной политики Чувашии выделило 18,6 млн рублей на закупку цифровых лабораторий, предназначенных для кабинетов химии. В ноябре 15 школ Чувашии получили цифровые химические лаборатории стоимостью 201 тыс. рублей каждая. 5 таких комплектов поступило и в школу № 3 Шумерли.

М. Муляева, зам. директора по УВР.