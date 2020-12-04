Творчество без оглядки на возраст

Творческие люди никогда не сидят без дела: вышивают, вяжут, прядут, ткут, лепят, вырезают и плетут. С выходом на пенсию ничего не меняется, и творчество продолжает быть частью размеренной жизни. Когда ты делаешь что-то своими руками — ты продолжаешь жить. Когда ты делишься этим с другими — ты социально взаимодействуешь с обществом. Для людей, что вышли на пенсию, это важно.

В Шумерле и в Шумерлинском районе столько талантливых пенсионеров!

Встречаются семейные пары, ведущие активный образ жизни, проявляющие себя в творчестве. Таковыми являются Карповы. Сергей Федорович занимается плетением из бересты, а Татьяна Николаевна — вышивкой бисером.

Валентина Александровна Абрамова вяжет замечательные вещи – чехлы для стульев и табуретов, мочалки разных размеров и цветов. Занимаясь полезным делом, она всегда в хорошем настроении, ведь творчество вдохновляет на новые свершения и идеи.

Тонкое кружево из белоснежного цвета ниток является гордостью Лидии Михайловны Дмитриевой. Салфетки в её исполнении могут украсить журнальный столик и не только.

Нина Федоровна Мажукова проводит своё время в вязании практичных и полезных вещей.

Елена Ивановна Пояндаева занимается вышивкой, пробует себя в оригами и вязании игрушек. Без дела точно не сидит. В её доме как в музее – целая коллекция вышитых картин. Увлекалась Елена Ивановна и вышивкой на подушках.

Татьяна Романовна Фефелова — замечательный человек. Она отдала в отделение дневного пребывания Шумерлинского комплексного ЦСОН свои работы, которых немало. Занимается она в основном вязанием игрушек, но никогда их не продает, а только дарит. Среди её работ много как знакомых персонажей, так и выдуманных героев.

Подставочки под горячее, прихватки… Такие маленькие и полезные вещи вяжет Наталья Александровна Филиппова.

Александр Николаевич Чубаров — настоящий рыбак и охотник. Природа и постоянные вылазки на охоту и на рыбалку вдохновили его писать картины. Когда мы пришли за фотографиями работ, Александр Николаевич уже мастерил лодку для нового сплава по реке Суре.



Источник: сайт Шумерлинского КЦСОН.