Специалисты медучреждений Чувашии предостерегают: «Бесконтрольный прием антибиотиков может быть опасен для здоровья»

Сложная ситуация с бесконтрольным применением медицинских препаратов сложилась именно в пандемию коронавируса, когда люди буквально сметают с полок аптек антибиотики, противовирусные препараты и принимают их даже для профилактики. Последствия такого самолечения среди населения прокомментировали специалисты медицинских организаций Чувашии.

«Даже у взрослого человека достаточно быстро развивается резистентность организма к данным лекарствам, а количество устойчивых к лекарственным препаратам бактерий из года в год растет. Кроме того, у антибиотиков достаточно большой риск возникновения побочных реакций. Представьте, какому удару подвергается детский организм, когда ребенку дают антибиотики без подтвержденного диагноза, назначения врача или «на всякий случай», — объяснила врач-педиатр детской поликлиники Новочебоксарского медицинского центр Татьяна Иванова.

К словам коллеги присоединилась врач-кардиолог Центральной районной больницы Алатырского района Степанова Марина. Она пояснила, что отдельные антибиотики могут спровоцировать изменения в ЭКГ: «Так, популярный сейчас в народе азитромицин относится к группе антибиотиков, которые могут спровоцировать жизнеопасные нарушения сердечного ритма, – макролиды. Туда же относят все лекарства, названия которых заканчиваются на -мицин: эритромицин, кларитромицин, азитромицин.

Еще более опасна группа антибиотиков – фторхинолоны. Их «визитная карточка» – окончание -оксацин: левофлоксацин, офлоксацин, спарфлоксацин. Данные антибиотики повышают нагрузку на сердце. При сильном поражении постепенно возникает гипертрофия мышцы и расширение желудочков, затем развивается сердечная недостаточность и накопление жидкости в легких.

Помимо риска ухудшения работы сердечно-сосудистой системы еще и не все виды антибиотиков помогают в лечении ковид. Внештатный специалист-эксперт пульмонолог Минздрава Чувашии, заведующий пульмонологическим отделением — врач-пульмонолог Республиканской клинической больницы Петр Павлов рассказал о механизме назначения антибиотиков при лечении COVID-19:

«При лечении вирусной инфекции COVID-19 антибиотики, воздействующие на бактерии, абсолютно неэффективны. Помимо отсутствия результата при вирусной инфекции, антибиотики имеют побочные эффекты и могут изменять «продуктивность» основных препаратов при COVID-19».

Врач-инфекционист БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии Сергей Ефимов предостерёг пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, от «безсистемного применения лекарственных препаратов» в своем видео.

Ранее мы сообщали, что в Чувашии открылись 30 ковид-центров для лечения больных с коронавирусом в амбулаторных условиях. Кроме того, по поручению Главы Чувашии Олега Николаева к медицинским учреждениям прикрепили 61 машину, благодаря которым в рамках амбулаторного лечения лекарства уже получили более 1800 человек.

Источник: чувашинформ.рф