Промтуризм в Чувашии предложили субсидировать на уровне правительства региона

Власти Чувашии планируют разработать меры дополнительной поддержки предприятий, решивших организовывать экскурсии для туристов на свои производства. Им будут помогать республиканские Минэкономразвития и Минпромэнерго. Об этом заявил вице-премьер – министр экономического развития Чувашской Республики Дмитрий Краснов в четверг на рабочей встрече по развитию промышленного туризма в регионе.

«Рассматриваются и возможные инструменты субсидирования тех компаний, которые будут вовлекаться в этот проект. Субсидирование по разным направлениям, в том числе и на инфраструктуру, и на подготовку маршрутов, и на бизнес-миссии, и на участие в международных выставках. Давайте сделаем из Чувашии лучший из 10 пилотов, и дальше будем продвигать имидж нашей республики на российском и международном уровнях», – сказал Дмитрий Краснов.

В свою очередь Глава Чувашии Олег Николаев заметил, что участие в проекте дает предприятиям уникальную возможность разработать собственный туристический маршрут.

Кроме того, к проекту планируется привлекать экспертов туристической отрасли, студентов, креативное сообщество для максимального охвата и качественного наполнения туристических услуг.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: cap.ru