Прививать от COVID-19 в первую очередь будут людей из группы риска

«Вакцинация добровольная. Даже для тех, кого будут прививать в первую очередь. Это медицинские работники, педагоги, госслужащие и другие категории работников, которые чаще других подвержены заражению», – объяснил Глава Чувашии Олег Николаев в пятницу на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Массовая же прививка начнется, когда вакцина будет поступать крупными партиями. До этого Олег Николаев поручил провести разъяснительную работу среди населения, как записаться на прием, где будет проходить вакцинация, на что обращать внимание до и после прививки.

Ранее в прямом эфире программы «Факты» на телеканале Россия-24 руководитель региона рассказал, что инфраструктура для массовой вакцинации от COVID-19 в Чувашии готова. Еще в сентябре первые добровольцы из числа врачей получили прививки.

«Мы провели работу по прививке на малых партиях. Тем самым отработали регламенты. Значит, у нас есть полная готовность, чтобы обеспечивать работу», — отметил он сегодня.

Напомним, что в Чувашии работает единый телефонный номер 122, по которому можно получить консультацию по любым вопросам, связанным с коронавирусом.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: canva.com