Олег Николаев анонсировал обучение глав муниципалитетов

На заседании Высшего экономического совета 4 декабря Глава Чувашии Олег Николаев анонсировал проведение обучающих семинаров-совещаний для глав администраций районов и городов, значительная часть которых недавно поменялась.

«В ближайшее время будет несколько системных мероприятий. Во-первых, будет выездное обучение глав администраций с глубоким погружением в течение двух дней. Оно будет, можно сказать, больше академическое. А вот после этого мы с вами проведем уже ряд тематических погружений в части развития по отраслям: финансы, инфраструктурные решения, образование, социально-культурная сфера. Нам с вами надо переосмыслить все, что заложено в Комплексную программу», – сказал руководитель региона, обращаясь к руководителям муниципальных образований и городских округов.

Как стало известно, к проведению семинаров привлекут специалистов Российской академии народного хозяйства и государственной службы из Москвы.

Напомним, Олег Николаев в своих выступлениях регулярно делает акцент на усилении компетенций управленцев из числа государственных и муниципальных служащих. Постоянная профессиональная переподготовка и пополнение кадрового резерва органов власти республики стали трендом в совершенствовании государственной власти региона.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: cap.ru