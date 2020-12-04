Как сэкономить 70 тысяч рублей? Такую сумму в среднем каждый потерпевший перевел мошенникам в 2020 году

Всего же за 10 месяцев 2020 года жители Чувашии лишились 226 миллионов рублей, поверив аферистам.За этот период зарегистрировано 3205 бесконтактных хищений – мошенничеств, краж с банковских карт и интернет-вымогательств.

Чаще всего преступники звонят на сотовый телефон, как правило, с номеров с кодом 495 (город Москва) и ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ СОТРУДНИКАМИ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА. Мошенники сообщают, что кто-то пытается похитить деньги с вашей банковской карты или оформил кредит на ваше имя, и для решения проблемы просят назвать реквизиты карты, срок ее действия, секретный код, пароли, поступающие в смс, и другие данные. Могут также попросить перевести деньги на «безопасный счет». В этой ситуации лучше всего сразу положить трубку, а если сомневаетесь, перезвоните в банк по телефону, указанному на обратной стороне карты. И никогда не называйте ее реквизиты! Работники банков не станут их запрашивать, они и так владеют этой информацией.

Огромное количество мошенничеств совершается с использованием сайтов бесплатных объявлений при покупке-продаже товаров. Преступники размещают объявления о продаже, ПРОСЯТ ПЕРЕВЕСТИ ПРЕДОПЛАТУ ИЛИ ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ ЗА ТОВАР, но желаемое вы так и не получите. И наоборот, если вы сами разместили объявление о продаже чего-либо, вам могут позвонить и попросить НАЗВАТЬ РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ для перевода денег за товар, а затем похищают все содержимое вашего счета.

Как себя обезопасить? В первой ситуации не следует переводить деньги, если вы не уверены, что вас не обманут. Да, существуют известные продавцы с надежной репутацией, но к ним никак не относятся люди, разместившие частные объявления в Интернете. Как вариант, вы можете попросить продавца отправить товар по почте с описью вложения. К посылке будет приложено юридически значимое описание содержимого, и работники почты будут обязаны дважды проверить посылку – перед отправлением и после ее получения, что будет являться гарантией того, что вам отправят именно тот товар, который обещали. Если вы сами продаете товар и хотите получить за него деньги, достаточно будет назвать номер телефона, привязанный к вашей карте. И все! Никаких кодов, паролей и реквизитов карты!

Нередко мошенники ПОЛУЧАЮТ ДОСТУП КО ВЗЛОМАННЫМ АККАУНТАМ В СОЦСЕТЯХ и под видом ваших знакомых просят одолжить деньги. Прежде чем перечислять на указанный счет денежные средства, перезвоните этому человеку. Наверняка у него все хорошо, не считая того, что его аккаунт взломали.

В последнее время участились случаи ХИЩЕНИЯ ДЕНЕГ ПОД ПРЕДЛОГОМ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ. Желающие уехать в другой город находят водителя через приложения в Интернете, затем, обговорив детали поездки, заранее переводят деньги. Чтобы не попасться на такую уловку, безопаснее будет оплачивать услугу, убедившись лично, что вас действительно довезут и не обманут.

Вам позвонили и сообщили, что ЯКОБЫ ПОЛОЖЕНА КОМПЕНСАЦИЯ за ранее приобретенные лекарственные средства. Преступник под видом следователя или работника прокуратуры сообщает, что поймана банда, продававшая некачественные медицинские препараты, и вам положена денежная компенсация. Но для этого необходимо оплатить комиссию, транспортные услуги, за открытие счета и так далее. Мошенники будут придумывать все новые предлоги, пока у вас не кончаться деньги или вы не сообразите, что вас обманывают.

К вам пришло сообщение в виде ссылки от неизвестного отправителя,

пройдя по которой, ВАМ ОБЕЩАЮТ ПРИЗ, интересное фото или что угодно. Скорее всего, перейдя по ссылке, вы скачаете вирус и с вашей карты будут похищены деньги. Никогда не открывайте ссылки от незнакомцев, да и от знакомых аккаунтов – с осторожностью. И не забудьте установить на свой смартфон антивирусную программу.

Вы решили совершить покупку через Интернет, например, купить билет на самолет или в кино, и для этого нужно ввести реквизиты банковской карты. Вначале убедитесь, что вы зашли на настоящий сайт, а не подделку. Так называемый ФИШИНГОВЫЙ САЙТ, создаваемый киберпреступниками, как правило, имеет ключ в названии «http» вместо безопасного «https». Еще один способ распознать фальшивку – скопировать адрес сайта в адресной строке и запросить по нему информацию в поисковой системе о дате создания. Как правило, сайты, работающие несколько дней, не настоящие.

ЗАПОМНИТЕ!

Банковская карта является ключом к вашему счету. Поэтому никому ее не передавайте и не сообщайте реквизиты.

Мошенники могут использовать различные уловки – представляться сотрудниками банков, правоохранительных органов, вашими близкими, придумывать что угодно, их главная цель – получить от вас деньги или реквизиты банковской карты.

В случае потери банковской карты необходимо как можно скорее ее заблокировать, обратившись непосредственно в банк, через приложение банка или по телефону горячей линии финансового учреждения.

О. Ашнин, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Чувашии.

Справочно

По данным межмуниципального отдела МВД России «Шумерлинский», за 10 месяцев 2020 года возбуждено 57 уголовных дел данной категории, ущерб составил 5 млн 626 тысяч рублей. В аналогичном периоде 2019 года таких дел было возбуждено 49, сумма ущерба оценивалась в 1 млн 826 тысяч рублей.