Чувашия будет развивать промышленный туризм при участии АСИ

Сегодня между Правительством Чувашской Республики и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма.

Документ своими подписями скрепили Глава Чувашии Олег Николаев и заместитель генерального директора, руководитель проектного офиса по развитию туризма АСИ Ольга Захарова.

Олег Николаев уверен, что соглашение будет способствовать эффективному участию Чувашию в федеральном проекте по развитию промышленного туризма в числе пилотных регионов и развитию промышленного туризма в республике в целом.

«Предприятия Чувашии являются уникальными, эксклюзивными. Мы обязаны быть в числе лидеров. Наша задача – достойно представить себя в этой программе», – подчеркнул Глава республики, выразив готовность к активному сотрудничеству.

Участвовать в проекте уже изъявили желание 16 предприятий республики: ООО «ЧЕТРА», ООО «Музей истории трактора», СДУП ООО «ПК «Промтрактор», ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель», МУП «Чебоксарское троллейбусное управление», ООО «Торговый дом «Чебоксарский трубный завод», ООО «Керамика» в гг. Чебоксары и Новочебоксарск, ООО «Цивильский завод металлоизделий», ОАО «ВНИИР», ОАО «ВНИИР-Прогресс», АНО «Центр развития туризма», филиал АО «Управление отходами», АО «Строймаш», ООО «Фирма Художественных Промыслов «Паха Тере», ООО «ЧМКФ «Вавилон», АО «Букет Чувашии».

Ранее мы сообщали, что Чувашия вошла в числе пилотных регионов по развитию промышленного туризма в России.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: cap.ru