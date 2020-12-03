Ольга Захарова: «Промышленный туризм — это про имидж и открытость»

Определением, что такое промышленный туризм и зачем он нужен, поделилась заместитель генерального директора, руководитель проектного офиса по развитию туризма АНО «Агентство стратегических инициатив» Ольга Захарова. После рабочей встречи 3 декабря с Главой Чувашии Олегом Николаевым, правительством региона и представителями промышленных предприятий республики она пообщалась с журналистами.

Руководитель проектного офиса уверена, что промышленный туризм является восходящим трендом в России, многие предприятия уже начали присоединяться к проекту и открывать свои производства для туристов.

Промышленный туризм – это больше не замасленные цеха, а высокотехнологичные инновационные площадки, где ежедневно создается продукция высокого уровня.

«В первую очередь об этом не знают молодые специалисты, которые заканчивают университеты. Им кажется, что в «белых воротничках» сидеть в офисе гораздо лучше, чем работать на производстве. А когда они впервые встречаются с производством и видят, насколько там все стерильно, технологично и инновационно, они начинают рассматривать промышленные предприятия как место своей будущей работы. Промышленный туризм – это про открытость, экологичность, безопасность и про то, что совершает каждый день человек на своем рабочем месте, насколько он улучшает свой регион, свою страну и насколько он любит то место, где он работает. Именно поэтому промышленный туризм стал одним из инструментов привлечения молодых специалистов и взращивания кадров в каждом регионе», — резюмировала Ольга Захарова.

Отметим, что работа по развитию промышленного туризма в Чувашии уже началась. Сегодня между Правительством Чувашской Республики и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве.

Источник: чувашинформ.рф

Фото:cap.ru