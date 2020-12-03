К проработке маршрутов промышленного туризма в Чувашии подключат студентов

Такое заявление 3 декабря сделал вице-премьер – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов на совещании по развитию промышленного туризма в регионе. По его словам на начальном этапе было всего 6 предприятий республики, желающих стать участниками проекта, разработанного Минпромторгом России совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив». На данный момент количество предприятий-участников выросло до 16. Среди них: ОАО «Букет Чувашии», АО «Акконд», АО «Промтрактор»; ЗАО «Хлебокомбинат Петровский», ООО НПП «ЭКРА»,- ЗАО «Сеспель», ООО «Чебоксарский трубный завод» и другие. Помощь в разработке экскурсионных маршрутов на этих производственных площадках окажут и студенты чувашских вузов.

«Предлагаю привлечь наших инициативных и креативных студентов, наши «свежие» умы, которые готовы помочь в разработке уникальных, интересных туристических маршрутов. Они могут помочь посмотреть на ваше производство другими глазами, с неожиданного ракурса», — сказал Дмитрий Краснов.

Он заметил при этом, что работа со студентами начнется уже с завтрашнего дня.

В свою очередь Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что в регионе много промышленных предприятий, которым участие в проекте может дать новый импульс в развитии.

«Для самих предприятий – это великолепная возможность, чтобы продвигать свою продукцию, в том числе говорить о своих перспективных направлениях деятельности, тем самым повышать интерес к своему предприятию и в целом к региону», — подчеркнул Олег Николаев.

«Давайте сделаем из Чувашии лучший из 10 «пилотов» и дальше будем продвигать имидж нашей республики на российском и международном уровне», — призвал в завершении своего выступления министр экономического развития региона.

Напомним, на этой же встрече между Правительством Чувашской Республики и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: cap.ru