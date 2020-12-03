В Чувашии создадут сайт о подвиге строителей оборонительных рубежей

Планируется, что единый информационный ресурс, посвященный строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей, заработает до конца декабря 2020 года. Исполнитель будет определен по итогам конкурсных процедур. Заказчиком выступает Мининформполитики Чувашии, сообщают в ведомстве.

Новый проект призван способствовать сохранению памяти о трудовом подвиге строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Предполагается, что информационный ресурс будет состоять из порядка 10 основных разделов. Фокус на главной странице будет направлен на визуальный контент. На интерактивную карту разработчики нанесут все знаковые места, связанные со строительством Сурского и Казанского оборонительного рубежей. Также на сайте можно будет ознакомиться c историческими фактами и архивными документами.

Одним из разделов сайта станет медиацентр. Сюда войдет галерея, новостная лента и информация о ключевых мероприятиях. У пользователей будет возможность поделиться своими фотографиями или видео, к примеру, из семейных архивов.

Специальный раздел будет посвящен самим участникам строительства оборонительного рубежей. Здесь также будет доступна форма для самостоятельного добавления историй. Все материалы, выгруженные пользователями, будут проходить обязательную модерацию.

В отдельном разделе будет собран весь интерактив: конкурсы, голосования и пр.

Также официальные представительства сайта появятся в трех социальных сетях.

Напомним, что в Чувашии следующий – 2021 год – Указом Главы республики Олега Николаева объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 28 октября руководитель региона дал старт марафону. В этот день в Чувашском государственном театре оперы и балета в Чебоксарах прошла акция памяти «Строителям безмолвных рубежей…».

Источник: чувашинформ.рф

Фото: из открытых источников