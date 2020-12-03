В больницах Чувашии появятся комнаты психологической разгрузки для сотрудников

Программы релаксации врачей обсудили на совещании о мерах поддержки медицинских работников, участвующих в борьбе с COVID-19. Встречу с медицинским сообществом региона провел Глава Чувашии Олег Николаев.

Ректор Института усовершенствования врачей Роман Матвеев рассказал участникам совещания, что комплексы психологической разгрузки разработали специалисты Чувашии совместно с Санкт-Петербургскими медиками.

Так, в помощь медикам регулярно проводятся вебинары и тренинги, а также используются аудиогиды для психокоррекционной работы, снабженные технологией имитации альфа- и тета-волн мозга, что позволяет им полностью расслабиться.

«Создание комнат или зон психологической разгрузки в перепрофилированных для работы с COVID-19 медицинских организациях на основе тиражирования опыта «комнаты психологической разгрузки» Республиканского психиатрического диспансера позволит нам помочь врачам в это трудное время», — добавил в продолжение темы Роман Матвеев.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: из открытых источников