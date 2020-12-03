Воспитанники шумерлинской школы аэробики в составе команды Чувашии показали отличные результаты во Всероссийских соревнованиях

С 26 по 29 ноября столица Чувашии принимала восьмые по счету Всероссийские соревнования и открытый турнир «Венец Поволжья» по спортивной аэробике.

Проводить данные соревнования в нашей республике стало традицией. Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в жизнь спортивного сообщества, но несмотря на эпидемиологическую ситуацию, зрелищные и массовые соревнования собрали в столичной Спортивной школе «Спартак» более 400 спортсменов из 11 регионов страны.

Воспитанники чувашской школы спортивной аэробики в ранге хозяев принимали у себя в эти дни коллег из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Московской, Нижегородской, Ульяновской и Самарской областей.

В течение четырех дней сильнейшие спортсмены страны разыграли медали в следующих номинациях: индивидуальные выступления, смешанная пара, трио, группа, танцевальная гимнастика, гимнастическая платформа. Четырехдневная борьба за места на пьедестале почета прошла как среди юных спортсменов от 6 до 17 лет, так и среди взрослых.

По итогам соревнований воспитанники шумерлинской школы аэробики в составе команды Чувашии показали отличные результаты. Самсонова Ирина и Никонова Дарья в в номинации танцевальная гимнастика (юниоры, юниорки) 15 — 17 лет завоевали 1 место, в номинации трио (юниоры, юниорки) 15 — 17 лет Никонова Дарья в составе команды показала третий результат. Чуть уступив спортсменам из Московской области, Никонова Дарья и Ефимов Матвей в номинации смешанные пары 15-17 лет стали четвертыми.

Все победители и призеры были награждены заслуженными дипломами, медалями соответствующих степеней и кубками.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.