1 декабря благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» совместно с издательством АСТ и ЛитРес, крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ, запустил предновогоднюю акцию «15 добрых дел декабря». Пятнадцать российских знаменитостей делятся личными советами, как создать праздничное настроение, совершая добрые дела. Любой желающий может почитать и взять себе на заметку «звездные» лайфхаки, а также сделать пожертвование в помощь подопечным фонда – детям с тяжелыми заболеваниями. Акция приурочена к 15-летию фонда и Международному дню благотворительности #ЩедрыйВторник.

Страница «15 добрых дел декабря» оформлена в виде коробки шоколадных конфет, где каждая конфета – идея доброго поступка от знаменитости. Достаточно кликнуть на конфету, чтобы получить совет любимого актера или певца. В марафоне добрых дел приняли участие известные артисты Жасмин, Екатерина Шпица, Эвелина Бледанс, Анна Ардова, Лолита Милявская, Мариам Мерабова, Александр Панайотов, Полина Сидихина, Корнелия Манго и Евгений Кулаков, телеведущая Светлана Зейналова, художник Никас Сафронов, гуру интернет-маркетинга Дамир Халилов, а также писатели Марина Степнова и Екатерина Матюшкина.

«Акция #15ДобрыхДелДекабря – это наш способ отметить юбилей фонда, подвести итоги многолетней работы, рассказать о тех почти 10 тысячах детей и взрослых, которые получили медицинскую помощь за 15 лет. Акция символична, ведь запускаем мы ее в преддверие Нового года, когда концентрация добра очень большая. В это время особо важно добром и теплом одарить близких и тех людей, кто сейчас нуждается в помощи», — подчеркнула Екатерина Донских, директор фонда «Аиф. Доброе сердце».

Давайте вместе подхватим эстафету добра, которую запустил БФ «АиФ. Доброе сердце» на свое 15-летие. Ведь сейчас особенно важно помогать друг другу и делиться новогодним настроением. Сделать это просто. На странице акции любой человек может «собрать» свой праздник как коробку конфет из добрых дел, а потом поддержать тех, кто в этом нуждается.

Собранные в ходе акции средства будут направлены на помощь подопечным фонда. Среди них и четырехмесячный Максим Куюжуклу. У малыша врожденный порок развития почек, хроническая почечная недостаточность. У него почки в два раза меньше, чем должны быть. Они не справляются с нагрузкой, нужна трансплантация. Операция будет проведена ребенку бесплатно, но препараты, которые позволяют продлить жизнь донорскому органу, стоят очень дорого и государство пациентов не обеспечивает ими. Чтобы помочь Максиму, нужно собрать 1,2 миллиона рублей на лекарственную терапию при трансплантации почки. Максим и многие другие подопечные фонда «АиФ. Доброе сердце» очень ждут помощи неравнодушных людей!

Благотворителей, оформивших регулярные пожертвования, ждут приятные подарки – электронные книги от партнера акции, издательства АСТ. Их можно будет загрузить в книжном сервисе ЛитРес и почитать в зимние каникулы, укутавшись в теплый плед и потягивая горячее какао.

Участники марафона советуют:

Екатерина Шпица: «Приближающийся Новый год – прекрасная возможность оставить все плохое позади. Например, помириться с человеком, с которым находился в размолвке. Забудьте старые обиды и сделайте первый шаг к примирению. Это поднимет настроение вам обоим!»

Александр Панайотов: «Известный факт, что под Новый год исполняются мечты и самые заветные желания. Эта атмосфера волшебства окутывает весь земной шар. Каждый человек на Земле загадывает желание и как бы отправляет его в космос. А вселенная именно в это время, как никогда, слышит его. Верьте в чудеса всем сердцем, делайте добро, окружайте себя верными друзьями, смотрите новогодние фильмы и слушайте рождественскую музыку! И не забывайте о тех, кто по какой-либо причине остался одинок. Например, загляните в гости к соседям, угостите рождественской выпечкой. Или поддержите воспитанников детских домов, помогите им получить полезные навыки, необходимые для самостоятельной жизни. И будьте уверены, что Новый год принесёт много счастья и благополучия!»

Анна Ардова: «Я верю в то, что добро в нашей жизни не случайно. Когда ты поддерживаешь одних людей, другие тоже когда-нибудь приходят к тебе на помощь. Круговорот добра существует. Помогать людям и делать приятные вещи нужно и когда этого от тебя никто не ждет, и когда тебя об этом просят. Например, можно угостить чашкой кофе малознакомого человека. Однажды со мной такое случилось. Я зашла в аптеку, разговорилась с фармацевтом. В разговоре она призналась, как любит кофе и как торопилась с утра и не успела его выпить. Я решила зайти в соседнюю кофейню и занести ей стаканчик горячего кофе. Девушка улыбалась, а я была счастлива еще больше. Из таких приятных мелочей состоит наша жизнь, и с них начинается большое добро. Открывайте свои сердца для помощи другим людям!»

Найти лайфхаки звезд и помочь детям можно на странице акции «15 добрых дел декабря»

Справка о фонде

Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» создан еженедельником «Аргументы и Факты» в 2005 году для адресной помощи читателям. Миссия фонда: рассказываем истории, которые меняют жизнь.

Организация оказывает помощь больным детям и взрослым из разных регионов страны в оплате операций, дорогостоящего медицинского оборудования и жизненно важных лекарств, не входящих в перечень ОМС. Помощь оказывается по 8 основным нозологиям.

За 15 лет работы организация помогла 9 960 детям и взрослым на сумму свыше 871 млн. рублей. А подопечных поддерживают более 35 000 благотворителей.

А также БФ «АиФ. Доброе сердце» реализует совместный проект с НИКИ педиатрии им. Вельтищева по массовому изучению генетических болезней сердца и легких у детей, а также по изучению сложных случаев установления диагноза и назначения лечения.

Кроме адресной медицинской помощи фонд реализует программу поддержки и сопровождения семей с тяжелобольными детьми и взрослыми: разрабатывает индивидуальные «дорожные карты», чтобы семьи могли легко ориентироваться в перечне возможных вариантов медицинской и социальной помощи, как со стороны государства, так и со стороны коммерческого сектора.

Пресс-служба фонда: Алла Мишкина – ведущий PR-менеджер, amishkina@aif.ru, 8-985-431-09-54