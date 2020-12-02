Студент Шумерлинского техникума победил в конкурсе «Моя страна – моя Россия»

Состоялось подведение итогов XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В число победителей конкурса вошел студент Шумерлинского политехнического техникума Роман Лаврентьев. Его проект «Macalian-Bentsle: Новое поколение автодизайна», представленный в номинации «Интеллектуальная собственность – будущее моей страны», признан одним из лучших

Роман представил концепт дизайна, который подчеркнул достоинства автомобиля и выделил его на фоне устоявшихся стандартов. По итогам конкурса студент ШПТТ стал обладателем специального приза в номинации «Интеллектуальная собственность – будущее моей страны». Его проект был поддержан партнером номинации, Федеральным агентством по интеллектуальной собственности.

«Мне особенно приятно оказаться в числе победителей конкурса, ведь в этом году в нем приняли участие тысячи авторов отличных проектов. Я благодарен конкурсу и платформе «Россия – страна возможностей» за полученные в процессе работы знания и опыт, которые, несомненно, помогут мне двигаться дальше в сфере дизайна автомобилей. Дизайн моих концептов далеко не идеален, но это всё лишь начало. Начало нового поколения автодизайна!» – поделился Роман.

Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и нацелен на привлечение молодежи к участию в реализации приоритетных национальных проектов и решению острых вопросов развития российских регионов, городов и сел. В 2020 году конкурс проводился в 20 тематических номинациях, охватывающих большинство областей социально-экономического развития страны. 125 победителей конкурса нынешнего сезона ждут денежные премии, гранты на реализацию своих инициатив, возможность пройти стажировки и практики в крупнейших отраслевых компаниях. Они также могут рассчитывать на информационную поддержку на федеральном уровне и ряд других призов от профильных партнеров по номинациям. 7 участников нынешнего сезона конкурса получили наставников из числа победителей и финалистов других проектов платформы «Россия – страна возможностей»: «Лидеры России» и «Учитель будущего».

Источник: АНО «Россия – страна возможностей»