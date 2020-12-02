Спектакль «Шинель» Чувашского ТЮЗа – лауреат Международного Большого Детского фестиваля

Пластическая драма «Шинель» по знаменитой повести Николая Гоголя, поставленная на сцене Чувашского ТЮЗа режиссером Владимиром Беляйкиным (г. Москва), стала победителем III Международного Большого Детского фестиваля (МБДФ) в номинации «Лучший музыкальный спектакль».

Вчера в Московском Губернском театре состоялось подведение итогов фестиваля, длившегося полтора месяца. Художественный руководитель театра – народный артист России Сергей Безруков, он же – руководитель общественного совета федерального проекта «Культура малой Родины». По его инициативе с 2018 года проводится Фестиваль, основная идея которого – собрать лучшее, что делается для детей и юношества в самых различных жанрах перформативного искусства.

Особенностью МБДФ является независимое детско-юношеское жюри, состоящее из детей и подростков от 6 до 16 лет. Это участники детских актерских студий, музыканты, спортсмены, призеры Всероссийских школьных олимпиад. На этот раз голосование жюри длилось несколько часов. Победители были объявлены 30 ноября на церемонии закрытия фестиваля.

В нынешнем году на площадках МБДФ было представлено разнообразие форматов и жанров искусства, адресованного детям, в том числе конкурсы кино- и анимационных фильмов, а во внеконкурсной программе – показы цирковых и ледовых шоу. Тем не менее, традиционно театральное искусство составило основную часть фестивальной афиши. В программе были представлены профессиональные драматические и музыкальные театры, театры кукол, театры юного зрителя из России, стран СНГ и зарубежья. В этом году из 365 заявок экспертный совет отобрал 44 спектакля из 26 городов. Пластический спектакль «Шинель» Чувашского государственного театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля был отобран для участия в финальной конкурсной программе. Исходя из требований covid-безопасности большая часть фестиваля проходила в онлайн формате.

За время проведения фестиваля Чувашский ТЮЗ также принял участие в проекте «Театральная доставка. БДФквест», инициированном организаторами Фестиваля. Это новая форма безопасной театральной коммуникации – «гастроли без границ». Универсальный проект в тренде сегодняшнего времени, развивающий идею присутствия театра в любом месте, в любое время благодаря онлайн-сервису.

Первую свою победу спектакль «Шинель» одержал на фестивале «Театральное Приволжье» в рамках Международного театрального форума в 2019 году. В 2020 году он дважды участвовал в онлайн-гастролях, выдержал прямую онлайн-трансляцию на портале «Культура.РФ». Творческая команда, отдавшая много сил этой постановке, надеется на новые успехи.

Репортаж «Детский фестиваль. Такой большой!» о закрытии МБДФ, в котором приняли участие директор Чувашского государственного театра юного зрителя им. М. Сеспеля Елена Николаева и режиссер Владимир Беляйкин, был показан в программе «Доброе утро». Фрагмент выпуска 01.12.2020 можно посмотреть по ссылке: https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/pro-kulturu/detskiy-festival-takoy-bolshoy-dobroe-utro-fragment-vypuska-01-12-2020

Первоисточник: Чувашский государственный ордена Дружбы народов театр юного зрителя им. М. Сеспеля