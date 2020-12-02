Присоединяйтесь к числу участников е-диктанта

30 ноября стартовал первый этап Всероссийского диктанта по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Е-ДИКТАНТ». В личном кабинете на сайте energydict.ru уже размещены 50 вопросов отборочного тура.

Организатором диктанта выступила государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства совместно с Фондом поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего».

Для решения заданий первого этапа «Е-ДИКТАНТА» каждому участнику отводится ровно 2 часа. Вопросы представляют собой тест с 4 вариантами ответов на темы, связанные с экономией электро- и теплоэнергии, водосбережением, рациональным использованием природных ресурсов, применением энергоэффективных технологий.

"Участников ждут вопросы, которые объединяют жилищно-коммунальное хозяйство, культуру и искусство, обращаются к истории, федеральным законам и, конечно, к нашим повседневным бытовым привычкам, – рассказывает начальник Управления обучающих проектов государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольга Гришина.

Первый этап диктанта продлится до 23:59 по московскому времени 13 декабря 2020 года. Для прохождения заданий нужно зарегистрироваться на сайте. Пройти первый тур можно только один раз. Для участия во втором этапе энергодиктанта достаточно ответить правильно на половину вопросов. А для подготовки к «Е-ДИКТАНТУ» в официальных аккаунтах в социальных сетях размещены тренировочные задания.

Присоединяйтесь к числу участников диктанта, проверьте свои силы в сфере энергосбережения и начните менять мир уже сейчас!

Источник: energydict.ru.