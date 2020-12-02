После введения эскроу-счетов строительный рынок Чувашии покинули 12 застройщиков

Почти четверть строительных компаний в Чувашии ушли с рынка жилья после перехода на эскроу-счета. Если на 1 января 2019 года в республике работали 57 застройщиков, то на сегодняшний день рынок строительства жилья насчитывает только 45 компаний. Об этом на совещании с руководителями строительной отрасли 2 декабря сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александр Героев.

«С начала запуска проектного финансирования с использованием счетов эскроу в Чувашии построено и сдано в эксплуатацию 20 жилых домов общей площадью 156 тысяч кв. м. », – добавил министр.

Отметим, что схема проектного финансирования с использованием счетов эксроу стала обязательной для российских застройщиков с 1 июля 2019 года. По данным Центробанка на 1 октября 2020 года в республике заключено 50 кредитных договоров на сумму 10,9 млрд рублей, открыты 5,3 тысячи эскроу-счетов, на которых размещено 11,3 млрд рублей.

Источник: чувашинформ.рф

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