Организации школьного питания в Чувашии обучают на местах

В республике «по следам» семинара-практикума «Организация горячего питания в школах Чувашской Республики», прошедшего во время осенних каникул, стартовали выездные совещания. Первым в эстафете стал Алатырь.

На встрече сотрудникам учебных заведений города напомнили о том, какие требования необходимо соблюдать при процессе организации горячего питания. Их немало: начиная от внешнего вида повара и заканчивая ведением отчетной документации. Например, как рассчитывать субсидию на питание учащихся, заключать контракты с комбинатами питания или поставщиками продуктов. Рассказали также, каким должно быть двухнедельное меню и оборудование в пищеблоке.

Заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Николай Жуков, проводивший совещание, заметил, что каждый директор школы обязан «лично следить за тем, чем питаются школьники».

Отметим, что тема горячего школьного питания находится на контроле Главы Чувашии. Олег Николаев сам занимался вопросом введения в детское меню дополнительных блюд.

Ранее мы сообщали, что в ближайшей перспективе в общеобразовательных организациях республики будет единое меню.

Источник: чувашинформ.рф Фото: Минобразования Чувашии