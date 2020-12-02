Опыт амбулаторного ковид-центра Центральной городской больницы будет тиражирован

Об этом сообщил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов. 1 декабря он осмотрел, как функционирует ковид-центр для амбулаторных пациентов с COVID-19.

«В поликлинике Центральной городской больницы выполнены рекомендации Минздрава России по амбулаторному обследованию пациентов на COVID-19», — отметил Владимир Степанов и поручил тиражировать этот опыт во всех медицинских организациях Чувашской Республики.

Амбулаторный ковид-центр Центральной городской больницы в Чебоксарах имеет отдельный вход для пациентов с признаками ОРВИ и COVID-19. Там выделено шесть кабинетов на первом этаже, изолированных от приема пациентов без признаков простудных заболеваний. Все процедуры проводят там же: мазки, ЭКГ и др. Также есть отдельный кабинет для пациентов, ожидающих экстренную госпитализацию в стационар.

Напомним, в новой поликлинике Центральной городской больницы с начала апреля создан амбулаторный центр КТ-диагностики для пациентов с подозрением на коронавирус. Пациенты проходят компьютерную томографию, после чего могут сразу получить консультацию терапевта. По итогам обследования лечащий врач устанавливает диагноз, определяет наличие или отсутствие пневмонии, степень тяжести и принимает решение о продолжении лечения пациента на дому или его госпитализации в стационар.

Ранее мы сообщали, что в Чувашии открылись 30 ковид-центров для лечения больных с коронавирусом в амбулаторных условиях. Кроме того, по поручению Олега Николаева к медицинским учреждениям прикрепили 61 машину, в том числе из гаража Администрации Главы Чувашии, министерств и районных администраций.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: Минздрав Чувашии