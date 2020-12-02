4 декабря в 15.40 на телеканале СПАС состоится премьерный показ документального фильма «Святыни чувашского края», посвященного памяти Высокопреосвященнейшего митрополита Варнавы. Фильм рассказывает о православных святынях республики.

Съемки проходили в Введенском кафедральном соборе, Чебоксарском Свято-Троицком и Спасо-Преображенском монастырях, храмах Мариинского Посада и села Кушниково, Троицком соборе Ядрина, Тихвинском Богородицком женском монастыре в Цивильске, обителях и храмах Алатыря.

Творческая группа Благотворительного фонда «Время помогать» воплотила в жизнь замысел, который ранее обсуждался с приснопамятным митрополитом Варнавой.

Фильм создан при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Кабинета Министров Чувашской Республики. Сценарист-режиссер — Зинаида Паршагина, ведущая — Регина Чишкина.

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики