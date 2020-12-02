Муниципалитетам поручили ускориться с покупкой жилья сиротам и многодетным семьям

В ряде муниципалитетов этот вопрос стоит более остро, чем в остальных, сообщили в Минстрое Чувашии. Так, самое большое количество жилых помещений – 115 квартир – необходимо приобрести городу Чебоксары.

Всего в 2020 году на покупку 330 жилых помещений для детей-сирот предусмотрено 382,9 млн рублей.

«Алатырский, Батыревский, Ибресинский, Комсомольский, Красноармейский, Порецкий и Чебоксарский районы уже полностью освоили выделенные средства. В Козловском, Марпосадском, Шемуршинском, Ядринском, Яльчикском, Янтиковском районах, городах Алатырь, Канаш и Шумерля данная работа завершается», — уточняют в ведомстве.

Кроме того, на обеспечение жильем многодетных семей в текущем году предусмотрено 110,1 млн рублей на приобретение 33 жилых помещений.

Сегодня полностью освоены средства в Алатырском, Марпосадском, Порецком, Цивильском районах, городах Алатырь и Шумерля. Завершается работа в Аликовском, Ибресинском, Канашском и Урмарском районах.

«В Чебоксарском районе и городе Чебоксары в настоящее время средства остаются неосвоенными», — сказал министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александр Героев 1 декабря на селекторном совещании с муниципалитетами.

Он поручил активизировать работу: провести все конкурсные процедуры не позднее 23 декабря и исполнить взятые на себя обязательства по предоставлению жилья детям-сирота и многодетным.

Отметим, что вопрос обеспечения многодетных семей жильем поднимался во время приёма граждан, который проводил Глава Чувашии Олег Николаев. Тогда руководитель региона взял эту тему на личный контроль.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Чувашии также изучают возможность предоставления многодетным семьям денежной компенсации вместо земельного участка.

Источник: чувашинформ.рф