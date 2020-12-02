В Шумерле начал свою работу центральной открытый каток на ледовой площадке стадиона «Труд»

С 1 декабря для приверженцев здорового образа жизни и активного отдыха начал свою работу открытый каток на ледовой площадке стадиона «Труд». Сюда можно прийти со своими коньками или же взять их напрокат здесь же.

Для многих горожан это долгожданное событие. Тем не менее, на фоне ситуации с COVID-19 каток работает по специальным санитарным правилам, а посетителям необходимо соблюдать некоторые требования.

В помещении проката коньков нужно соблюдать масочный режим. На входе у посетителей измеряют температуру. Здесь же находится дезинфицирующее средство для рук, на стенах нанесена разметка для дистанцирования.

На самом катке маску надевать необязательно.

Взяв в прокате коньки, можно не беспокоиться, весь спортинвентарь дезинфицируют специальными средствами после каждого использования.

Музыкальное сопровождение способствует созданию праздничного настроения и активного отдыха.

Кстати, научно доказано, что катание на коньках способствует правильному развитию осанки, позволяет научиться держать равновесие. Вы одновременно развиваете пластичность своего тела, ваши движения становятся более ритмичными, плавными и красивыми, наконец, кататься на коньках полезно еще и потому, что подобные занятия заметно улучшают кровообращение. В результате, у Вас появляется здоровый цвет лица и румянец на щеках.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.