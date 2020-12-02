В Шумерле ведется обработка песко-соляной смесью тротуаров, проездов и проходов

После расчистки от снега тротуаров, проездов и проходов коммунальщики приступили к посыпке данных территорий песко-соляной смесью.

Дороги, тротуары, пешеходные зоны и т.д. в городе, которые согласно транспортно-эксплуатационным характеристикам делятся на несколько категорий, убирают и посыпают по определенной технологии и последовательности (в первоочередном порядке – дороги по маршруту общественного транспорта, подходы к учреждениям образования, здравоохранения, социально-культурным объектам, остановочным павильонам и т.д. ).

Поэтому в отдаленных районах и частном секторе обработка противогололедной смесью проводится чуть позже, чем в центральной части, где расположены основные учреждения, организации, объекты.

Уважаемые шумерлинцы, участники дорожного движения! При сложных погодных и дорожных условиях будьте особенно бдительны и внимательны!

Источник: сайт администрации г. Шумерли.