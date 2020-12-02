В Чувашии на стадии строительства находятся 86 многоквартирных домов

По предварительной оценке Минстроя Чувашии, объемы ввода жилья по итогам текущего года составят 601 тысяч кв. м. Об этом министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александр Героев сообщил 2 декабря на совещании Главы Чувашской Республики Олега Николаева с руководителями организаций строительного комплекса.

«В настоящее время на стадии строительства находятся 86 многоквартирных домов общей площадью 797 тысяч кв. м. Строительство данных объектов осуществляется 45 застройщиками. Из них к проблемным относятся 12 застройщиков, в объеме у которых 122 тысяч кв. м. », – сообщил он.

Руководитель Минстроя Чувашии также проинформировал, что за 11 месяцев этого года введено в эксплуатацию 474 тысяч кв. м. жилья, что составляет 93% к аналогичному периоду прошлого года. При этом темпы строительства многоквартирного жилья сократились на 9%, в то время как объемы индивидуального жилищного строительства остались на прежнем уровне.

Отметим, что Олег Николаев в своих интервью неоднократно называл строительную отрасль одним из локомотивов развития экономики и путей к народосбережению.

Источник: чувашинформ.рф

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