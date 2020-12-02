В Чувашии докторов отблагодарят словом и делом

Фонд развития Чувашии «Перле» готовится запустить в республике новую акцию – «Спасибо вам, родные доктора!». Об этом 2 декабря на совещании в Доме Правительства рассказала председатель Общественного совета при Главе Чувашской Республики, заместитель гендиректора по взаимодействию с органами государственной власти АО «ЭЛАРА» Наталия Партасова.

В рамках акции на территории всех районов и городов республики хотят разместить тематические печатные и цифровые баннеры «Спасибо вам, родные доктора!». Кроме того, на центральных площадках городов и районных центров предложили установить арт-объекты, посвященные медикам. Уличные фигуры будут выполнены в виде сердца и оснащены нишами для сбора благодарственных писем.

Свою признательность людям в белых халатах в условиях пандемии жители республики также смогут выразить в соцсетях в рамках одноимённого флешмоба.

«Важно, чтобы наши медики почувствовали, что мы с ними. Мы вместе с ними в этой большой ожесточенной борьбе с коронавирусом», – отметила Наталия Партасова. По ее словам, Фонд развития «Перле» также готовит для медиков из «красной зоны» небольшие подарки к Новому году: детские рисунки, витамины и сладости.

Ранее стало известно, что Чувашия получит 116 млн рублей из резервного фонда Правительства России на выплаты медикам, помогающим больным коронавирусом. По поручению Олега Николаева сохранены и республиканские выплаты за работу c COVID-19.

Источник: чувашинформ.рф