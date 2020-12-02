В Минздраве Чувашии прокомментировали информацию о ковид-тестах из супермаркетов

Появление в сетевых супермаркетах Чувашии тестов на определение COVID-19 в домашних условиях сегодня прокомментировали в Минздраве Чувашии.

В ведомстве сообщили, что в БУ «Республиканский кожно- венерологический диспансер» Минздрава Чувашии для проведения экспресс-диагностики новой коронавирусной инфекции используются тест системы.

Первая представляет собой набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COVID-19 Ag). Ее производителем является корейская компания «СД Биосенсор Инк.».

Что касается второй системы диагностики, то это экспресс-тест для обнаружения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки методом иммунохроматографического анализа (COVID-19 Ag Respi-Strip). Он производится в Бельгии компанией Coris BioConcept.

«К работе с данными тест- системами допускаются только специально обученный персонал с высшим или средним медицинским или биологическим образованием, прошедший подготовку на лицензионных курсах первичной специализации по работе с микроорганизмами III – IV групп патогенности и получившим дополнительное специальное образование на курсах повышения квалификации по молекулярно-биологическим методам диагностики. Полученный результат исследования может оценить только обученный специалист», — объяснили в Минздраве Чувашии и добавили, что легальность тест-системы, продаваемой в магазинах «Перекресток», может проверить только Росздравнадзор.

Источник: чувашинформ.рф

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