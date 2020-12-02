В Год памяти и славы активисты деревни Шумерли посетили уголок «Наш Сурский рубеж обороны» в Шумерлинской сельской библиотеке

75 лет назад прозвучали последние залпы Великой Отечественной войны. Всё дальше в историю уходят эти дни, всё меньше остаётся живых свидетелей, и тем ценнее и дороже для нас сохранившиеся сведения того времени. В год 75-летия Победы, в Год Памяти и Славы необходимо снова оглянуться назад, вспомнить боевые и трудовые подвиги военных лет. Среди них — строительство оборонительных сооружений Волжско-Сурского оборонительного рубежа, которое осуществлялось зимой 1941—1942 гг.

В память об этом строительстве в Шумерлинской сельской библиотеке организован уголок «Наш Сурский рубеж обороны. Здесь проходят экскурсии и часы истории для посетителей библиотеки. Например, на прошлой неделе состоялась встреча краеведа-этнографа Пояндаева А.Н. с активистами деревни Шумерля: Толстовой В.Н. – директором МБОУ «Шумерлинская СОШ», Григорьевой А.И. – фельдшером Шумерлинского ФАП, Кадеевым В.И. — депутатом Собрания депутатов Шумерлинского района, Даниловым Е.В. – депутатом Собрания депутатов Шумерлинского сельского поселения, Хуморовым Г.М. – старостой деревни Шумерля. Анатолий Пояндаев рассказал, как в настоящее время ведется работа с архивными документами , по сбору материалов по строительству рубежа, а также продолжается реконструкция строительства оборонительного рубежа, в которой активно помогают ученики МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерля вместе с учителем истории Виктором Лассом. В планах шумерлинских энтузиастов — создать музей под открытым небом. В конце мероприятия активисты деревни познакомились экспонатами выставки. Очень трогательно было держать на руках оригинал того времени — саперскую лопату, подаренную Федяровым В.Е.

Источник: сайт администрации Шумерлинского района.